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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 73 серия смотреть онлайн от 31.01.2024

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Серия 73 | 31.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 73 серия Алла получила новое дело от актера Дорошенко. Его сын Роман погиб, выпав из корзины воздушного шара. Дорошенко не верит в то, что это случайность, поэтому обратился к Алле. Он не доверяет полиции, поэтому решил поискать частных детективов. 

В 73 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон между Вадимом и Натальей пробежала кошка, а точнее – Игорь Славский. Наталья всегда была против того, чтобы Вадим общался со следователем, и теперь он узнал почему. Наталья никогда не говорила об общем прошлом со следователем, и теперь Вадим сомневается в том, правду ли говорила ему жена все это время. Как повлияет это на их отношения? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 73 серия.

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