Серия 74 | 31.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 74 серия Зазе грозит депортация, Вадим скрыл от Натальи то, что он едва не умер, а Карина ищет для Юры новую девушку! Смотрите новую серию детектива на СТБ.

У Зазы серьезные проблемы из-за того, что он нерезидент Украины. Ему грозит депортация, и Наталья с Вадимом не могут понять почему, ведь Заза много лет работал в полиции и все было в порядке! Кто пытается подставить полковника? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 74 серия.

Вадим пошел в баню встретиться с друзьями. Какое-то время он не выходил на связь, и Наталья с Кариной начали беспокоиться. Когда Вадим вернулся, он сказал, что все нормально, хотя Наталья читала про взрыв возле той бани, где он был! Что Вадим скрывает от жены? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 74 серия.

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