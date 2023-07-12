Агенты справедливости 6 серия смотреть онлайн от 12.07.2023

Серия 6 | 12.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 6 серия от 12.07.2023 Евгений сам проявил инициативу, чтобы начать журналистское расследование. В его районе появился маньяк, который не дает покоя местным жителям. От его руки пострадало уже несколько женщин. Неизвестный обливает женщин кислотой, и пока что его не удалось поймать. Одна умерла от тяжести увечий, две другие еще находятся в больнице. Местные боятся, поэтому они начали выходить на улицы патрулями.

Евгений в 6 серии Агенты справедливости пообщался с мужем одной из жертв. Он узнал, что женщина вместе со своей подругой пыталась остановить незаконную застройку парка. И обе женщины стали жертвами маньяка. Кто он и чего хочет добиться? Смотрите в сериале Агенты справедливости 6 серия.

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