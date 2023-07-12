Серія 6 | 12.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 6 серія від 12.07.2023 Євген сам виявив ініціативу, щоб розпочати журналістське розслідування. У його районі з'явився маніяк, який не дає спокою місцевим мешканцям. Від його руки постраждали вже кілька жінок. Невідомий обливає жінок кислотою, і поки що його не вдалося спіймати. Одна померла від тяжкості каліцтв, дві інші ще перебувають у лікарні. Місцеві бояться, тож вони почали виходити на вулиці патрулями.

Євген у 6 серії Агенти справедливості поспілкувався із чоловіком однієї з жертв. Він дізнався, що жінка разом із своєю подругою намагалася зупинити незаконну забудову парку. І обидві жінки стали жертвами маніяка. Хто він і чого хоче досягти? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 6 серії.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 серія від 12.07.2023