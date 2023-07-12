Серія 5 | 12.07.2023 | Сезон 1

Дивіться серіал Агенти справедливості 5 серія на СТБ! Для приватної детективки Наталії найважливішим у роботі є відновлення справедливості. Саме цього хоче наступна клієнтка, Світлана Петрівна. Жінка втратила сина за жахливих обставин – його заколола ножем власна дружина. Світлана Петрівна хоче, щоб невістку покарали, проте тій можуть пом'якшити покарання через те, що жінка інвалід. Але чи може бути так, що вона уникне правосуддя безкарною?

Ольгу застала на місці злочину її власна мати. Жінка нічого не заперечувала. Вона самостійно викликала поліцію й зізналася в скоєному злочині. Чи зможе вона уникнути покарання, зігравши на своїй хворобі? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 5 серія від 12.07.2023.

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