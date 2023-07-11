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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 серія дивитись онлайн від 11.07.2023

Серіал Агенти справедливості 4 серія від 11.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 4 серія вже на сайті СТБ
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Серія 4 | 11.07.2023 | Сезон 1

Дивіться серіал Агенти справедливості 4 серія на СТБ! У цій серії приватні детективи розслідують справу про вбивство вагітної Оксани Грабової. До них звернулася за допомогою жінка підозрюваного, яка не вірить, що її чоловік міг скоїти вбивство.

Оксана зникла безвісти рік тому. Жінка була на сьомому місяці вагітності. Вона так і не встигла народити. Її тіло знайшли на дні річки з мішком цементу, прив’язаним до ніг. Подруги Оксани в серіалі Агенти справедливості звинувачують у вбивстві Ігоря – ймовірного коханця Оксани та батька її дитини. Однак дружина Ігоря все категорично заперечує. Вона вважає, що її чоловік не міг піти на зраду, і тим більше – на вбивство. Вона попросила Наталю та Євгена знайти справжнього злочинця. Чи вийде в них? Покаже серіал Агенти справедливості 4 серія.

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