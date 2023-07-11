Серия 3 | 11.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 3 серія журналіст Євген та приватна детективка Наталія беруться за ще одну справу, яка на перший погляд здавалася простою, але насправді виявилася набагато загадковішою.

У сім'ї Оксани у серіалі Агенти справедливості трапилося горе. Її мати наклала на себе руки. Жінку знайшли у вигрібній ямі. Перед смертю вона залишила рідним записку. Поліція закрила справу, адже все вказувало на самогубство. Наталя та Євген теж спочатку не зрозуміли, навіщо Оксані знадобилася допомога детективного агентства, але потім дівчина дістала газету та показала статтю, яку там знайшла. Виявляється, її мама не перша, хто наклав на себе руки у вигрібній ямі. За два тижні до цього ще одна жінка пішла з життя в такий же спосіб. І навіть записку залишила таку саму. Що це – збіг чи злий намір? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 3 серія від 11.07.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 2 серія від 10.07.2023