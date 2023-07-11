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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 серия смотреть онлайн от 11.07.2023

Сериал Агенты справедливости 3 серия от 11.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 3 серия уже на сайте СТБ
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Серия 3 | 11.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 3 серия журналист Евгений и частная детектив Наталья берутся за еще одно дело, которое на первый взгляд казалось простым, но  оказалось куда более загадочным.

В семье Оксаны в сериале Агенты справедливости случилось горе. Ее мать покончила с собой. Женщину нашли в выгребной яме. Перед смертью она оставила родным записку. Полиция закрыла дело, ведь все указывало на самоубийство. Наталья и Евгений тоже сначала не поняли, зачем Оксане понадобилась помощь детективного агентства, но потом девушка достала газету и показала статью, которую там нашла. Оказывается, ее мама не первая, кто покончил с собой в выгребной яме. За две недели до этого еще одна женщина ушла из жизни таким же способом. И даже записку оставила точно такую же. Что это – совпадение или злой умысел? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 серия от 11.07.2023.

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