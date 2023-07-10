Агенты справедливости 2 серия смотреть онлайн от 10.07.2023

Серия 2 | 10.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 2 серия от 10.07.2023 Евгений и Наталья берутся за шокирующее дело. Для Евгения оно особенно важно, потому что произошло в его тихом родном селе. Никто бы и подумать не мог, что кто-то из местных может быть способен на убийство, поэтому для жителей стало шоком, когда двое парней нашли тело 20-летней Юлии. Их шокировала жестокость преступника, который прорубил девушке голову топором. Подозрения полиции пали на мужчину с криминальным прошлым. Он уже дважды отбывал тюремный срок, к тому же, злоупотреблял алкоголем. И все же Евгений сомневается в том, что полиция взяла того человека. Смогут ли детективы найти настоящего преступника? Смотрите в сериале Агенты справедливости 2 серия.

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 1 серия от 10.07.2023