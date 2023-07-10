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Video: Агенти справедливості 2 серія дивитись онлайн від 10.07.2023

Серіал Агенти справедливості 2 серія від 10.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 2 серія вже на сайті СТБ
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Агенти справедливості Серия 2 Агенти справделивості 2 серія дивитись онлайн від 10.07.2023
Серия 2 | 10.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 2 серія від 10.07.2023 Євген та Наталія беруться за шокуючу справу. Для Євгена вона особливо важлива, бо сталася в його тихому рідному селі. Ніхто б і подумати не міг, що хтось із місцевих може бути здатний на вбивство, тож для мешканців стало шоком, коли двоє хлопців знайшли тіло 20-річної Юлії. Їх шокувала жорстокість злочинця, який прорубав дівчині голову сокирою. Підозри поліції впали на чоловіка із кримінальним минулим. Він уже двічі відбував тюремний термін, до того ж зловживав алкоголем. І все ж Євген сумнівається в тому, що поліція взяла ту людину. Чи зможуть детективи знайти справжнього злочинця? Дивитися в серіалі Агенти справедливості 2 серії.

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 1 серія від 10.07.2023

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