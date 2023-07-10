Агенты справедливости 1 серия смотреть онлайн от 10.07.2023

Серия 1 | 10.07.2023 | Сезон 1

Смотрите премьерную серию Агенты справедливости 1 серия от 10.07.2023! В этой серии главные герои, следовательница Наталья и журналист Евгений, взялись за расследование дела о смерти Ани, которая вышла из дома и уже не вернулась. Ее тело нашли в парке на окраине города… Смотрите в сериале Агенты справедливости, как лучшие профессионалы берутся за дело.

Мама Ани Марина не думала, что что-то настолько страшное может разрушить ее идеальную семью. Аня была совершенно не проблемным ребенком. У девочки было много друзей и хобби, отношения в семье были прекрасные. Почему тогда в дневнике девочка писала, что отчим ее ненавидит? Смотрите в сериале Агенты справедливости 1 серия от 10.07.2023.