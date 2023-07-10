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Video: Агенти справедливості 1 серія дивитись онлайн від 10.07.2023

Серіал Агенти справедливості 1 серія від 10.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 1 серія вже на сайті СТБ
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Серия 1 | 10.07.2023 | Сезон 1

Дивіться прем'єрну серію Агенти справедливості 1 серія від 10.07.2023! У цій серії головні герої, слідча Наталія та журналіст Євген, взялися за розслідування справи про смерть Ані, яка вийшла з дому і вже не повернулася. Її тіло знайшли в парку на околиці міста… Дивіться в серіалі Агенти справедливості, як найкращі професіонали беруться до справи.

Мама Ані Марина не думала, що щось таке страшне може зруйнувати її ідеальну родину. Аня була зовсім не проблемною дитиною. У дівчинки було багато друзів та хобі, стосунки в родині були прекрасні. Чому тоді в щоденнику дівчинка писала, що вітчим її ненавидить? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 1 серія від 10.07.2023.

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