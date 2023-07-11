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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 серия смотреть онлайн от 11.07.2023

Сериал Агенты справедливости 4 серия от 11.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 4 серия уже на сайте СТБ
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Серия 4 | 11.07.2023 | Сезон 1

Смотрите сериал Агенты справедливости 4 серия на СТБ! В этой серии частные детективы расследуют дело об убийстве беременной Оксаны Грабовой. К ним обратилась за помощью жена подозреваемого, которая не верит, что ее муж мог совершить убийство.

Оксана пропала без вести год назад. Женщина была на седьмом месяце беременности. Она так и не успела родить. Ее тело нашли на дне реки, с мешком цемента, привязанным к ногам. Подруги Оксаны в сериале Агенты справедливости обвиняют в убийстве Игоря – предполагаемого любовника Оксаны и отца ее ребенка. Однако жена Игоря все категорически отрицает. Она считает, что ее муж не мог пойти на измену, и уж тем более – на убийство. Она попросила Наталью и Евгения найти настоящего преступника. Получится ли у них? Покажет сериал Агенты справедливости 4 серия.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 серия от 11.07.2023

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