Агенты справедливости 5 серия смотреть онлайн от 12.07.2023

Серия 5 | 12.07.2023 | Сезон 1

Смотрите сериал Агенты справедливости 5 серия на СТБ! Для частного детектива Натальи самое важное в работе – это восстановление справедливости. Именно этого хочет следующая клиентка, Светлана Петровна. Женщина потеряла сына при кошмарных обстоятельствах – его заколола ножом собственная жена. Светлана Петровна хочет, чтобы невестка понесла наказание, однако той могут смягчить наказание из-за того, что женщина инвалид. Но может ли быть так, что она уйдет от правосудия безнаказанной?

Ольгу застала на месте преступления ее собственная мать. Женщина ничего не отрицала. Она самостоятельно вызвала полицию и призналась в совершенном преступлении. Сможет ли она уйти от наказания, сыграв на своей болезни? Смотрите в сериале Агенты справедливости 5 серия от 12.07.2023.

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