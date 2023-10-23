Серия 9 | 23.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 9 серия Вадим и Наталья расследуют дело об убийстве прима-балерины Ольги Смеян. К ним обратился за помощью адвокат главного подозреваемого Сергея – балетмейстера, с которым работала Ольга. Мирослав Иванович предлагает агентам взаимовыгодное сотрудничество. Сначала Вадим и Наталья отказались, но в последнее время у них было мало работы, поэтому они в конце концов решили согласиться взяться за расследование.

В 9 серии сериала Агенты справедливости балетмейстера подозревают в убийстве Ольги и еще одного человека. Ольга работала вместе с Сергеем, а вот вторая жертва не имела к балетмейстеру никакого отношения. На месте преступления нашли балерину и пенсионера, который жил неподалеку. По официальной версии следствия Сергей убил старика, потому что он стал свидетелем преступления. Что обнаружили Вадим и Наталья, когда начали перепроверять официальную версию? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 9 серия от 23.10.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 8 серия от 23.10.2023