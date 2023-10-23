Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 9 серия смотреть онлайн от 23.10.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 9 серия от 23.10.2023. Агенты справедливости 9 серия 5 сезон от 23.10.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
Смотрите также
Агенты справедливости 5 сезон 9 серия смотреть онлайн от 23.10.2023
Агенти справедливості

Агенты справедливости 8 серия 5 сезон смотреть онлайн

 Агенты справедливости 5 сезон 9 серия смотреть онлайн от 23.10.2023
Агенти справедливості

Агенты справедливости 7 серия 5 сезон смотреть онлайн

 Агенты справедливости 5 сезон 9 серия смотреть онлайн от 23.10.2023
Агенти справедливості

Агенты справедливости 6 серия 5 сезон смотреть онлайн

 Агенты справедливости 5 сезон 9 серия смотреть онлайн от 23.10.2023
Агенти справедливості

Агенты справедливости 5 серия 5 сезон смотреть онлайн
Агенти справедливості Серия 9 Агенты справедливости 9 серия 5 сезон смотреть онлайн
Серия 9 | 23.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 9 серия Вадим и Наталья расследуют дело об убийстве прима-балерины Ольги Смеян. К ним обратился за помощью адвокат главного подозреваемого Сергея – балетмейстера, с которым работала Ольга. Мирослав Иванович предлагает агентам взаимовыгодное сотрудничество. Сначала Вадим и Наталья отказались, но в последнее время у них было мало работы, поэтому они в конце концов решили согласиться взяться за расследование.

В 9 серии сериала Агенты справедливости балетмейстера подозревают в убийстве Ольги и еще одного человека. Ольга работала вместе с Сергеем, а вот вторая жертва не имела к балетмейстеру никакого отношения. На месте преступления нашли балерину и пенсионера, который жил неподалеку. По официальной версии следствия Сергей убил старика, потому что он стал свидетелем преступления. Что обнаружили Вадим и Наталья, когда начали перепроверять официальную версию? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 9 серия от 23.10.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии
Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 8 серия от 23.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить