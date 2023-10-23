Серія 9 | 23.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 9 серія Вадим та Наталя розслідують справу про вбивство прима-балерини Ольги Сміян. До них звернувся по допомогу адвокат головного підозрюваного Сергія – балетмейстера, з яким працювала Ольга. Мирослав Іванович пропонує агентам взаємовигідну співпрацю. Спочатку Вадим та Наталя відмовилися, але останнім часом у них було мало роботи, тому вони врешті-решт вирішили погодитися взятися за розслідування.

У 9 серії серіалу Агенти справедливості балетмейстера підозрюють у вбивстві Ольги та ще однієї людини. Ольга працювала разом із Сергієм, а ось друга жертва не мала до балетмейстеру жодного відношення. На місці злочину знайшли балерину та пенсіонера, який жив неподалік. За офіційною версією слідства Сергій убив старого, бо той став свідком злочину. Що виявили Вадим і Наталя, коли почали перевіряти ще раз офіційну версію? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 9 серія від 23.10.2023.

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