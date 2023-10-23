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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 8 серія дивитись онлайн від 23.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 8 серія від 23.10.2023. Агенти справедливості 8 серія 5 сезон від 23.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 8 | 23.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 8 серія від 23.10.2023 Вадим зустрів старе університетське кохання, а Наталя відчула непідробні ревнощі та переживання за напарника.

Наталія у 8 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон боялася за життя Зоріна. У місті орудує вбивця, який розстрілює сріблясті седани – такі, як у Вадима. Наталя боїться за життя партнера, тож пропонує йому взятися за розслідування. За дивним збігом обставин останньою жертвою виявилося старе кохання Вадима. Валентина покинула Зоріна, різко обірвавши всі зв’язки. У цій серії журналіст дізнається про справжню причину, чому вони з Валентиною розлучилися. Як він відреагує? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 8 серія.

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