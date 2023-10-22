Серія 7 | 22.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 7 серія від 22.10.2023 на сайті СТБ! Приватним детективам Вадиму та Наталі доведеться працювати швидко і злагоджено, адже на кону опиняться життя десятків людей. 22-річний хлопець Андрій нещодавно закінчив університет і мав проблеми з працевлаштуванням. Тому коли на його рахунок прийшло 20 000 гривень, він зрадів та вирішив витратити їх на свої потреби. Чи не стане ця помилка фатальною для нього? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 7 серія Вадим і Наталя спробують допомогти Андрію. Вони з’ясують, що через шантаж до справи долучили ще кількох невинних людей. Однак ніхто з них і приблизно не знає, хто може стояти за цим. Розслідування стає все більш заплутаним, а часу стає все менше. Чи зможуть Наталя та Вадим знайти справжнього злочинця? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 7 серія.

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