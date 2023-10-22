Серия 7 | 22.10.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 7 серия от 22.10.2023 на сайте СТБ! Частным детективам Вадиму и Наталье придется работать быстро и слаженно, ведь на кону окажутся жизни десятков людей. 22-летний парень Андрей, недавно окончил университет и имел проблемы с трудоустройством. Поэтому когда на его счет пришло 20 000 гривен, он обрадовался и решил потратить их на свои нужды. Не станет ли эта ошибка роковой для него? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 7 серия Вадим и Наталья попытаются помочь Андрею. Они выяснят, что из-за шантажа к делу приобщили еще нескольких невинных людей. Однако никто из них и приблизительно не знает, кто может стоять за этим. Расследование становится все более запутанным, а времени становится все меньше. Смогут ли Наталья и Вадим найти настоящего преступника? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 7 серия.

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