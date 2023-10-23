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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 8 серия смотреть онлайн от 23.10.2023

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Агенти справедливості Серия 8 Агенты справедливости 8 серия 5 сезон смотреть онлайн
Серия 8 | 23.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 8 серия от 23.10.2023 Вадим встретил старую университетскую любовь, а Наталья ощутила неподдельную ревность и переживание за напарника.

Наталья в 8 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон боялась за жизнь Зорина. В городе орудует убийца, который расстреливает серебристые седаны – точно такие, как у Вадима. Наталья боится за жизнь партнера, поэтому предлагает ему взяться за расследование. По странному стечению обстоятельств, последней жертвой оказалась старая любовь Вадима. Валентина бросила Зорина, резко оборвав все связи. В этой серии журналист узнает настоящую причину, почему они с Валентиной расстались. Как он отреагирует? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 8 серия.

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