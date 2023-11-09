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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 43 серия смотреть онлайн от 09.11.2023

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Серия 43 | 09.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 43 серия от 09.11.2023 Вадиму подкинули необычное дело. Тело 19-летнего Олега нашли спустя четыре дня после его смерти. Парень умер от удушья. Больше всего пугает то, что в дыхательных путях парня нашли землю. Такой жестокий способ убийства мог прийти в голову только маньяку, поэтому Зорин охотно взялся за это дело.

Друзья Олега в 43 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон сказали, что в день смерти парень был веселым и достаточно сильно пьяным. Он не смог вызвать такси и тогда решил поймать попутку. Друзья Олега видели, как он садился в машину, но никто не запомнил номера. Мог ли Олег сесть в машину к убийце? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 43 серия от 09.11.2023.

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