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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 43 серия смотреть онлайн от 09.11.2023

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Серія 43 | 09.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 43 серія від 09.11.2023 Вадиму підкинули незвичайну справу. Тіло 19-річного Олега знайшли через чотири дні після його смерті. Хлопець помер від задухи. Найбільше лякає те, що в дихальних шляхах хлопця знайшли землю. Такий жорстокий спосіб вбивства міг спасти на думку тільки маніяку, тому Зорін охоче взявся за цю справу.

Друзі Олега у 43 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон сказали, що в день смерті хлопець був веселим та досить п’яним. Він не зміг викликати таксі і тоді вирішив упіймати попутку. Друзі Олега бачили, як він сідав до машини, але ніхто не запам’ятав номера. Чи міг Олег сісти у машину до вбивці? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 43 серія від 09.11.2023.

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