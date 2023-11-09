Серія 42 | 09.11.2023 | Сезон 5

Дивіться Агенти справедливості 5 сезон 42 серія від 09.11.2023 на СТБ! Прогулянку Вадима та Наталії перервав дзвінок від Зази. Коли він каже терміново приїхати, це не обіцяє нічого доброго, але цього разу справи виявилися ще гіршими, ніж могли б припустити Зорін та Дзюбенко. Заза повідомив їм страшну новину – Каріну викрали зі школи…

У 42 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон батько Каріни Денис Кудрявцев здійснив втечу з колонії. Йому пом’якшили умови утримання в обмін на інформацію. Заза впевнений: Денис скористався цим, щоб спланувати втечу, вкрасти Карину та втекти разом із нею з країни. Чи вдасться повернути дівчинку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 42 серія.

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