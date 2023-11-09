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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 42 серия смотреть онлайн от 09.11.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 42 серия от 09.11.2023. Агенты справедливости 42 серия 5 сезон от 09.11.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 42 | 09.11.2023 | Сезон 5

Смотрите Агенты справедливости 5 сезон 42 серия от 09.11.2023 на СТБ! Прогулку Вадима и Натальи прервал звонок от Зазы. Когда он говорит срочно приехать, это не сулит ничего хорошего, но на этот раз дела оказались еще хуже, чем могли бы предположить Зорин и Дзюбенко. Заза сообщил им страшную новость – Карину украли из школы…

В 42 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон отец Карины Денис Кудрявцев совершил побег из колонии. Ему смягчили условия содержания в обмен на информацию. Заза уверен: Денис воспользовался этим, чтобы спланировать побег, украсть Карину и сбежать вместе с ней из страны. Удастся ли вернуть девочку? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 42 серия.

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