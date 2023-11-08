Серия 41 | 08.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 41 серия от 08.11.2023 убийство произошло в доме, где живет Алла. К ней в квартиру пришли оперативники и сообщили, что соседку Аллы Лиду убили. Полицейским нужны были понятые, но Алла не смогла оставаться в стороне, зная, что ее знакомую убили. Она захотела присоединиться к расследованию, но полицейские сказали, что им не нужна ее помощь.

Алла в 41 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон попросила Наталью помочь с расследованием. Она считает, что полиция ошибается в своих предположениях. По официальной версии следствия Лиду убил пьяный муж. Но интуиция подсказывает Алле, что все было не так. Кто же прав, она или полиция? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 41 серия от 08.11.2023.

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