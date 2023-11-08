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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 40 серия смотреть онлайн от 08.11.2023

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Серия 40 | 08.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 40 серия Мирослав Иванович подкинул новое дело Наталье и Вадиму. Сейчас адвокат защищает Оксану Свиридович, которую подозревают в убийстве мужчины, изнасиловавшего ее. Девушка встретилась с ним на вечеринке. Парень подсыпал ей клофелин. Оксане стало плохо, и тогда любезный парень предложил помочь ей и подвезти домой. Там он на нее и напал.

В 40 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Оксану подозревают в том, что она отомстила ему. Андрея нашли застреленным из точно такого же пистолета, как тот, который себе недавно купила девушка. Смогут ли Наталья, Вадим и Мирослав Иванович доказать невиновность девушки? Смотрите в сериале Агенты справедливости 5 сезон 40 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 39 серия от 08.11.2023

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