Серія 40 | 08.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 40 серія Мирослав Іванович підкинув нову справу Наталі та Вадиму. Наразі адвокат захищає Оксану Свиридович, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, що її зґвалтував. Дівчина зустрілася з ним на вечірці. Хлопець підсипав їй клофелін. Оксані стало погано, і тоді люб’язний хлопець запропонував допомогти їй та підвезти додому. Там він на неї і напав.

У 40 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Оксану підозрюють у тому, що вона помстилася йому. Андрія знайшли застреленим із такого самого пістолета, як той, який собі недавно купила дівчина. Чи зможуть Наталія, Вадим та Мирослав Іванович довести невинність дівчини? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 40 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 39 серія від 08.11.2023