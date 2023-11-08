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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 39 серия смотреть онлайн от 08.11.2023

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Серія 39 | 08.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 39 серія від 08.11.2023 Наталія та Вадим займаються пошуками зниклої дівчини. Альбіна працювала нянею в Тетяни, яка й звернулася до агенції з приводу зникнення дівчини. Альбіна не вийшла на роботу після вихідних, тож Таня почала турбуватися. Вона впевнена: з Альбіною щось трапилося, інакше вона повідомила б, чому не може вийти на роботу.

Тетяна в 39 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон пояснила, що познайомилася з Альбіною за незвичайних обставин. Дівчина буквально знепритомніла на вулиці від знемоги. Альбіна не мала близьких, крім бабусі. Однак трагедія відібрала в Альбіни і останню близьку людину – у квартирі сталася пожежа, в якій бабуся згоріла живцем. Таня дала Альбіні роботу і дуже дбала про дівчину. Крім того, вона ще працювала прибиральницею. Але чому вона зненацька зникла? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 39 серія від 08.11.2023.

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