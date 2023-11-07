Серія 38 | 07.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 38 серія у Вадима та Наталії було побачення в ресторані. Зорін ще раз запропонував Дзюбенко вийти за нього заміж, але цього разу по-справжньому. Вадим запропонував Наталі зіграти справжнє весілля, на яке вони зможуть запросити всіх своїх друзів та близьких. Романтичний момент перервали крики із сусідньої зали. Вадим та Наталя вирішили перевірити, чи все гаразд. Виявилося, що в тому залі було весілля, і просто у розпал вечора сталося вбивство тамади. Ніхто не бачив, що сталося. Тіло загиблого Андрія знайшли в туалеті. Чоловіка задушили чимось тонким.

У 38 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Наталія та Вадим взялися за розслідування. Хазяйка весільного агентства сказала, що Андрій був дуже старанним працівником. Спочатку вона взяла його на позицію помічника, але потім побачила, що хлопець має прекрасне почуття гумору й має бажання працювати, тому вона запропонувала Андрію спробувати вести весілля. Інший тамада Кирило через це ненавидів Андрія, якого вважав вискочкою. Чи міг він вбити конкурента? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 38 серія від 07.11.2023.

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