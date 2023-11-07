Серия 38 | 07.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 38 серия у Вадима и Натальи было свидание в ресторане. Зорин еще раз предложил Дзюбенко выйти за него замуж, но на этот раз по-настоящему. Вадим предложил Наталье сыграть настоящую свадьбу, на которую они смогут пригласить всех своих друзей и близких. Романтический момент прервали крики из соседнего зала. Вадим и Наталья решили проверить, все ли в порядке. Оказалось, что в том зале была свадьба, и прямо в разгар вечера произошло убийство тамады. Никто не видел, что произошло. Тело погибшего Андрея нашли в туалете. Мужчину задушили чем-то тонким.

В 38 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Наталья и Вадим взялись за расследование. Хозяйка свадебного агентства сказала, что Андрей был очень старательным работником. Изначально она взяла его на позицию помощника, но потом увидела, что у парня прекрасное чувство юмора и есть желание работать, поэтому она предложила Андрею попробовать вести свадьбы. Другой тамада Кирилл из-за этого ненавидел Андрея, которого считал выскочкой. Мог ли он убить конкурента? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 38 серия от 07.11.2023.

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