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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 37 серия смотреть онлайн от 07.11.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 37 серия от 07.11.2023. Агенты справедливости 37 серия 5 сезон от 07.11.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 37 | 07.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 37 серия от 07.11.2023 Зорин и Дзюбенко расследуют убийство 5-летней давности. Тело оставили в очень влажных условиях, поэтому к настоящему времени от него остался только голый скелет. Несмотря на это, судмедэксперту удалось кое-что узнать о погибшей. Ей было 18-19 лет, и, судя по анатомическим изменениям, она профессионально играла в теннис. Также у нее была сломана нога. Зацепок очень мало, но Наталья и Вадим согласились взяться за это дело, ведь полиция очень неохотно берется за такие случаи.

Вадиму в 37 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон удалось выйти на тренера девушки. Ее звали Вероника Семенова, она играла в теннис и однажды на тренировке сломала ногу. Вадим решил пообщаться с родными Вероники, но оказалось, что она давно порвала все связи с семьей… Смогут ли агенты найти какие-то зацепки и раскрыть это дело? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 37 серия от 07.11.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 36 серия от 07.11.2023

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