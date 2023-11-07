Серия 36 | 07.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 36 серия от 07.11.2023 к Наталье и Вадиму обратилась экстрасенс Виола. Однако агенты не успели ничего сделать, чтобы помочь женщине. Она умерла быстрее, чем они узнали подробности ее случая. Когда Виола пришла в офис, Наталья как раз спешила в больницу к Зазе, поэтому сказала, что перезвонит позже. Но когда Дзюбенко вспомнила об этом, Виолы уже не было в живых.

Наталье и Вадиму в 36 серии сериала Агенты справедливости не до новых расследований, ведь жизнь Зазы все еще висит на волоске. Его состояние удалось стабилизировать, но почки на грани отказа. Близким нужно срочно найти донора, который согласится добровольно отдать одну свою почку Зазе. Кто готов на такой шаг? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 36 серия от 07.11.2023.

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