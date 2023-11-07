Серія 36 | 07.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 36 серія від 07.11.2023 до Наталі та Вадима звернулася екстрасенс Віола. Проте агенти не встигли нічого вдіяти, щоб допомогти жінці. Вона померла швидше, ніж вони довідалися про подробиці її випадку. Коли Віола прийшла до офісу, Наталя саме поспішала до лікарні до Зази, тому сказала, що передзвонить пізніше. Але коли Дзюбенко згадала про це, Віоли вже не було в живих.

Наталі та Вадиму в 36 серії серіалу Агенти справедливості не до нових розслідувань, адже життя Зази все ще висить на волосині. Його стан удалося стабілізувати, але нирки на межі відмови. Близьким потрібно терміново знайти донора, який погодиться добровільно віддати свою нирку Зазі. Хто готовий на такий крок? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 36 серія від 07.11.2023.

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