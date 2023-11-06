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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 35 серія дивитись онлайн від 06.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 35 серія від 06.11.2023. Агенти справедливості 35 серія 5 сезон від 06.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 35 | 06.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 35 серія Вадим та Наталя відклали всі справи, бо їхній друг у смертельній небезпеці! Хтось напав на Зазу. Його стан критичний, лікарям довелося ввести його в штучну кому. Поліція не знайшла свідків нападу, тому Дзюбенко та Зорін вирішили взяти розслідування у свої руки.

У 35 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Вадим та Наталя ще не здогадувалися, наскільки складною та небезпечною буде ця справа. Спершу вони думали, що це могло бути пограбування, але в Зази нічого не пропало. Невже Атаманчук знову вирішила спробувати прибрати Зазу? Чи це була не вона? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 35 серія.

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