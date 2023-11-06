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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 35 серия смотреть онлайн от 06.11.2023

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Серия 35 | 06.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 35 серия Вадим и Наталья отложили все дела, потому что их друг в смертельной опасности! Кто-то напал на Зазу. Его состояние критическое, врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Полиция не нашла свидетелей нападения, поэтому Дзюбенко и Зорин решили взять расследование в свои руки.

В 35 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Вадим и Наталья еще не догадывались, насколько сложным и опасным будет это дело. Сначала они думали, что это могло быть ограбление, но у Зазы ничего не пропало. Неужели Атаманчук снова решила попробовать убрать Зазу? Или же это была не она? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 35 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 34 серия от 06.11.2023

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