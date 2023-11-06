Серия 34 | 06.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 34 серия от 06.11.2023 в агентство пришел Роман Галюк, который стал свидетелем очень странного случая. И, хотя он не имел к делу никакого отношения, не смог пройти мимо.

Роман в 34 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон ехал в Киев из Одессы. По пути он разговаривал с девушкой, которая сидела на соседнем сиденье. Она нервничала и была как на иголках, поэтому Роман хотел как-то поднять ей настроение. Неожиданно автобус остановился. В салон завалилась полиция и спросила, есть ли среди пассажиров Кристина Марченко. На это имя отозвалась соседка Романа. Она вышла из автобуса, и ее тут же арестовали. А багажнике полиция нашла мертвого ребенка Кристины. Девушка выглядела так, будто она в искреннем шоке от находки. Но кто мог подкинуть младенца в багажник? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 34 серия от 06.11.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 33 серия от 06.11.2023