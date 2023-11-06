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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 33 серия смотреть онлайн от 06.11.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 5 сезон 33 серия от 06.11.2023. Агенты справедливости 33 серия 5 сезон от 06.11.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 33 | 06.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 33 серия Наталья и Вадим помогали школе Карины очиститься от плохой репутации. Одну из учительниц арестовали по подозрению в организации заказного убийства. Учительницу математики Татьяну Бойко арестовали на глазах у детей и коллег. По версии полиции им удалось спасти мужа женщины от заказного убийства. Он ушел от Татьяны к более молодой женщине и теперь хочет выселить жену из квартиры. Коллеги Татьяны подтвердили, что у нее ужасный характер. Все ждут, когда же она наконец-то уйдет из школы. Но могла ли она на самом деле нанять киллера? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 33 серия.

Наташа наконец-то решилась попробовать позвать Вадима на свидание вне работы. Но как это возможно, если они постоянно заняты расследованиями и решением проблем? Узнайте прямо сейчас, удалось ли героям провести время вдвоем! Смотрите Агенты справедливости 5 сезон 33 серия от 06.11.2023.

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