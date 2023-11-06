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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 33 серія дивитись онлайн від 06.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 33 серія від 06.11.2023. Агенти справедливості 33 серія 5 сезон від 06.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Агенти справедливості Серія 33 Агенти справедливості 33 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 33 | 06.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 33 серія Наталія та Вадим допомагали школі Каріни очиститися від поганої репутації. Одну з вчительок заарештували за підозрою в організації вбивства на замовлення. Вчительку математики Тетяну Бойко заарештували на очах у дітей та колег. За версією поліції їм вдалося врятувати чоловіка жінки від вбивства на замовлення. Він пішов від Тетяни до молодшої жінки і тепер хоче виселити дружину з квартири. Колеги Тетяни підтвердили, що вона має жахливий характер. Усі чекають, коли ж вона нарешті піде зі школи. Але чи могла вона насправді найняти кілера? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 33 серія.

Наташа нарешті зважилася спробувати покликати Вадима на побачення поза роботою. Але як це можливо, якщо вони постійно зайняті розслідуваннями та вирішенням проблем? Дізнайтеся просто зараз, чи вдалося героям провести час удвох! Дивіться Агенти справедливості 5 сезон 33 серія від 06.11.2023.

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