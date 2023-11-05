Серія 32 | 05.11.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн Агенти справедливості 5 сезон 32 серія від 05.11.2023! Вадим та Наталя допомагали закоханому викладачеві філософії. Яків Михайлович уже немолодий, але він зміг знайти своє кохання в мережі. Він почав листуватися з 25-річною Мілою. Вона живе в іншому місті, тож Яків Михайлович ніколи не бачився з коханою. Вони нарешті домовилися про зустріч, але Міла не приїхала. Яків Михайлович почав дзвонити їй, але телефон дівчини було вимкнено.

Вадим і Наталя в 32 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон одразу припустили, що насправді дівчина не була закохана в Якова Михайловича, а хотіла використати його для якихось своїх цілей. Зорін та Дзюбенко знайшли в інтернеті профіль дівчини з фотографіями Міли, але її звали Оксаною і вона померла… Хто ж тоді Міла? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 32 серія.

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