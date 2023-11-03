Серія 31 | 03.11.2023 | Сезон 5

Вітаємо вас в детективному серіалі Агенти справедливості 5 сезон 31 серія від 02.11.2023, в якому Вадиму поручать розслідувати зникнення трьох секс-робітниць. Поліція не дуже хоче братися за цю справу, проте є всі підстави вважати, що в місті зʼявився серійний душогуб в серіалі Агенти справедливості 2023.

Наталя буде розслідувати таємничу загибель програміста Артура Вовка, чия дружина звернулася до агенції по допомогу. Жінка впевнена, що чоловіка вбили, але виставили все як нещасний випадок. Розбиратися в цьому будуть наші приватні детективи в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 31 серія від 02.11.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 30 серія від 02.11.2023