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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 30 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 30 серія від 02.11.2023. Агенти справедливості 30 серія 5 сезон від 02.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 30 | 03.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 30 серія Наталія, як і обіцяла, повезла Каріну до Карпат на канікули. Робота наздогнала її дорогою на вокзал – знайомий зателефонував і повідомив, що хтось здійснив погром у клубі, де він працює. Наталя попросила Вадима поїхати туди та дізнатися, що сталося.

Вадим у 30 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон розслідує справу без напарниці та страждає від ревнощів. Знайомий Наталі виявився симпатичним молодим барменом. Хтось влаштував погром у клубі та залишив величезну калюжу крові. Вадим припустив, що хтось із незадоволених клієнтів вирішив зло пожартувати й роздобув десь свинячу кров. Проте судмедексперт дійшов висновку, що кров була людською, і її було так багато, що жертва навряд чи вижила… Хто влаштував криваву різанину в клубі? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 30 серія.

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