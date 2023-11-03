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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 30 серия смотреть онлайн от 02.11.2023

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Серия 30 | 03.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 30 серия Наталья, как и обещала, повезла Карину в Карпаты на каникулы. Работа догнала ее по дороге на вокзал – знакомый позвонил и сообщил, что кто-то совершил погром в клубе, где он работает. Наталья попросила Вадима поехать туда и узнать, что произошло.

Вадим в 30 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон расследует дело без напарницы и страдает от ревности. Знакомый Натальи оказался симпатичным молодым барменом. Кто-то устроил погром в клубе и оставил огромную лужу крови. Вадим предположил, что кто-то из недовольных клиентов решил злобно пошутить и раздобыл где-то свиную кровь. Однако судмедэксперт пришел к выводу, что кровь была человеческой, и ее было так много, что жертва вряд ли выжила… Кто устроил кровавую резню в клубе? Смотрите в сериале Агенты справедливости 5 сезон 30 серия.

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