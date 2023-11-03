Серия 29 | 03.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 29 серия от 02.11.2023 в агентство обратилась девушка по имени Аня. Она потеряла брата, которого обрела только во взрослом возрасте, потому что в детстве ее удочерили. Ее брат был экстрим-блогером, за которым следили люди со всего мира. Андрей исследовал город и снимал влоги о своих приключениях. В 29 серии сериала Агенты справедливости парня нашли мертвым под мостом. По заключению медиков Андрей умер от множественных переломов. Дело не открыли, потому что квалифицировали трагедию как несчастный случай. Но Аня уверена, что Андрей не мог просто взять и упасть с моста, ведь он обещал своей невесте прекратить заниматься экстримом. Кто его убил и за что? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 29 серия от 02.11.2023.

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