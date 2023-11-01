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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 28 серия смотреть онлайн от 01.11.2023

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Серия 28 | 01.11.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн Агенты справедливости 5 сезон 28 серия! Какие изменения в жизни ждут Наталью Дзюбенко? Из-за чего поссорились Марго и Ивченко? И какое дело распутали агенты на этот раз? Узнайте прямо сейчас – смотрите 28 серию Агенты справедливости 5 сезон на СТБ!

Агентам попался очень странный клиент. Георгий считает, что за ним следят, и ему в ближайшее время грозит смерть. Друзья Георгия один за другим умирают при загадочных обстоятельствах. Один упал с крыши, другой умер от инфаркта, третий наступил на электрический кабель, а еще одна женщина отравилась крысиным ядом. Эти смерти можно было бы списать на несчастные случаи, но почему тогда так много знакомых друг с другом людей умерли один за другим? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 28 серия от 01.11.2023.

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