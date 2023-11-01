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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 27 серия смотреть онлайн от 01.11.2023

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Серия 27 | 01.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 27 серия от 01.11.2023 дело расследовали не Дзюбенко и Зорин, а Марго и Ивченко! Агенты оказалась слишком заняты для того, чтобы браться за новое дело. Их попросила о помощи Карина. У мальчика, который нравится подопечной Зорина, проблемы в семье. Есть вероятность, что его заберут в детский дом. Агенты предложили Марго самостоятельно взяться за расследование этого дела, заручившись помощью Ивченко.

В 27 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Марго привезли тело мужчины, который умер во время МРТ. Его тело взорвалось изнутри из-за стальной пластины, которую поставили еще три года назад. Неужели кто-то продумал убийство еще тогда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 27 серия от 01.11.2023.

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