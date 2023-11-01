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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 26 серия смотреть онлайн от 01.11.2023

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Серия 26 | 01.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 26 серия Наталья Дзюбенко взялась за новое дело. Ирина попросила помочь найти ее брата Олега. Парень учился в одном из киевских университетов. Недавно он исчез. В день его исчезновения как раз произошла трагедия в гаражном кооперативе, о которой трубили во всех новостях. Двенадцать студентов погибли в страшном пожаре, но Олега среди них не было. Парень пропал бесследно. Наталья в 26 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон отправится на его поиски сама. Вадиму не до расследований – ему нужно понять, что происходит с Кариной. Девочка совсем отбилась от рук и начала скрывать от Вадима, почему не ходит в школу. Что происходит с подопечной Зорина? Смотрите в сериале Агенты справедливости 5 сезон 26 серия от 01.11.2023.

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