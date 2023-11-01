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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 26 серія дивитись онлайн від 01.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 26 серія від 01.11.2023. Агенти справедливості 26 серія 5 сезон від 01.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 26 | 01.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 26 серія Наталія Дзюбенко взялася за нову справу. Ірина попросила допомогти знайти її брата Олега. Хлопець навчався в одному з київських університетів. Нещодавно він зник. В день його зникнення сталася трагедія в гаражному кооперативі, про яку трубили у всіх новинах. Дванадцять студентів загинули в страшній пожежі, але Олега серед них не було. Хлопець зник безвісти. Наталія у 26 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон вирушить на його пошуки сама. Вадиму не до розслідувань – йому треба зрозуміти, що відбувається з Каріною. Дівчинка зовсім відбилася від рук і почала приховувати від Вадима, чому не ходить до школи. Що відбувається з підопічною Зоріна? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 26 серія від 01.11.2023.

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