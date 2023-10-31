Серія 25 | 31.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 25 серія від 31.10.2023 Зорін та Дзюбенко розслідують справу про вбивство подружжя. До них звернулася подруга доньки жертв. Тиждень тому Аліна поїхали до села в гості до Валерії та її батьків. Ніщо не віщувало біди – батьки Валерії були життєрадісними та привітними, будували плани на наступний день.

У 25 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Аліна розповіла, що сталося того дня. Вони із Валерією пішли на дискотеку, повернулися додому пізно ввечері і виявили тіла батьків Лери. Мама дівчини перед смертю відправила їй прощальне повідомлення, але подруги не вірять у версію із самогубством. Хто вбив батьків Валерії та чому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 25 серія від 31.10.2023.

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