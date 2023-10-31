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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 25 серия смотреть онлайн от 31.10.2023

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Серия 25 | 31.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 25 серия от 31.10.2023 Зорин и Дзюбенко расследуют дело об убийстве супружеской пары. К ним обратилась подруга дочери жертв. Неделю назад Алина поехали в село в гости к Валерии и ее родителям. Ничто не предвещало беды – родители Валерии были жизнерадостными и приветливыми, строили планы на следующий день.

В 25 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Алина рассказала, что произошло в тот день. Они с Валерией пошли на дискотеку, вернулись домой поздно вечером и обнаружили безжизненные тела родителей Леры. Мама девушки перед смертью отправила ей прощальное сообщение, но подруги не верят в версию с самоубийством. Кто убил родителей Валерии и почему? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 25 серия от 31.10.2023.

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