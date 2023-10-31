Серия 24 | 31.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 24 серия от 31.10.2023 Вадим и Наталья одновременно расследуют убийство и пытаются понять, что им делать с успеваемостью Карины в школе. Почему девочка не может сосредоточиться на учебе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 24 серия.

Клиенткой в 24 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон стала сестра подозреваемого Катерина. Ее брата арестовали по подозрению в убийстве девушки, с которой он даже не был знаком. Светлана Повалий была одета в куртку начальницы Федора, а та накануне уволила парня. Неужели увольнение было достаточным мотивом для убийства? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 24 серия от 31.10.2023.

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